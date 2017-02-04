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اليوم/ ٤/٢/٢٠١٧
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الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة المناطق الآمنة في سوريا
الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة المناطق الآمنة في سوريا
أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة 3-2-2017، على ضرورة إقامة مناطق آمنة في سوريا لتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم.
ودعا الرئيس اللبناني خلال لقائه مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في قصر بعبدا، شرق بيروت، بحسب بيان رئاسي، المجتمع الدولي إلى تسهيل عودة النازحين السوريين لبلدهم.
واعتبر أن "إقامة مناطق آمنة في سوريا، يسهّل عودة النازحين بالتنسيق مع الحكومة السورية".
ولفت عون، إلى أن "بقاء النازحين السوريين في لبنان لا يمكن أن يدوم إلى الأبد".
من جهته، نقل غراندي إلى عون، تأكيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على الاستمرار في تقديم المساعدة للبنان، لاسيما في ما يخص رعايتها شؤون النازحين السوريين.
وأشار إلى أن "المفوضية تواصل التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة كافة، وأنها تبحث مع الحكومة السورية في وضع مخططات لعودة تدريجية للنازحين الراغبين بالعودة".
وقال غراندي، إن "المفوضية رعت برنامجاً مع عدد من الدول لاستضافة وإعادة توطين نازحين سوريين، وتحقق حتى الآن استضافة 30 ألف عائلة في كندا وأمريكا".
وأضاف "الأمور في سوريا لا تزال صعبة، خصوصاً في المدن الكبرى، مثل حمص، وأيضاً حلب التي تعرف ظروفاً دراماتيكية لم يتم حلها بعد".
وأعرب غراندي، عن "أمله في التوصل إلى حل سياسي كمقدمة لإعادة الاستقرار إلى سوريا وعودة النازحين إلى ديارهم".
يشار إلى أن غراندي وصل بيروت اليوم، في زيارة رسمية، ليوم واحد، يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين، وذلك بعد زيارة قام بها إلى سوريا استمرت 5 أيام.
باكو ومدريد تتنافسان على استضافة "نهائي أوروبا 2019 "
باكو ومدريد تتنافسان على استضافة "نهائي أوروبا 2019 "
أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا)، الجمعة 3-2-2017، أن العاصمتين الأذرية والإسبانية تقدمتا بطلب استضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2019.
ووفقاً لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، فإن "يويفا" لم يتلق سوى طلبي باكو ومدريد حتى الموعد النهائي في 27 يناير/ كانون ثان الماضي.
وأشار الموقع إلى أن اللجنة التنفيذية باليويفا ستعلن المدينة الفائزة بحق الاستضافة فى سبتمبر/ أيلول المقبل.
وطلبت باكو استضافة المباراة فى الاستاد الأولمبي، الذى يشارك فى احتضان مباريات كأس الأمم الأوروبية 2020، بينما طلبت مدريد إقامة المباراة فى استاد "متروبوليتانو"، الملعب الجديد لأتلتيكو والذى سيحتضن مبارياته فى وقت لاحق من العام الجاري.
وسيقام نهائي أبطال أوروبا لعام 2017 في ملعب الألفية في مدينة كارديف عاصمة ويلز، على أن يقام نهائي 2018 في الملعب الأولمبي بمدينة "كييف" الأوكرانية.