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اليوم/ ٩/١/٢٠١٧
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رونالدو أفضل لاعب لعام 2016
رونالدو أفضل لاعب لعام 2016
توج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الاسباني أفضل لاعب في العالم لعام 2016، في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اقيم الاثنين في زوريخ.
ونال رونالدو الشهر الماضي جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم. ومع التكريم الجديد، ثبت البرتغالي هيمنته على الجوائز الفردية في 2016، العام الذي قاد خلاله ناديه الى لقب دوري ابطال اوروبا وكأس العالم للاندية، ومنتخب بلاده الى لقب كأس اوروبا للمرة الاولى في تاريخه.
وتفوق رونالدو على منافسه الدائم في الاعوام الاخيرة الارجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي انطوان غريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد.
وقال البرتغالي بعد تسلمه الجائزة من رئيس الاتحاد جاني انفانتينو "2016 كان العام الافضل لي في مسيرتي"، مضيفا "كان عاما رائعا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الرياضي".
وتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في جوائز فيفا بناء على عملية تصويت مدمجة حيث كان 50% من القرار مبنيا على خيارات مدربي وقادة المنتخبات الوطنية في أنحاء العالم، بينما توزع النصف الآخر بين نتيجة اقتراع عام عبر الإنترنت يشارك فيه مشجعو كرة القدم، وأصوات مجموعة مختارة من ممثلي أكثر من 200 وسيلة اعلامية.
وكانت جائزة افضل لاعب في العالم تمنح خلال حقبة الشراكة بين "فرانس فوتبول" و"فيفا" في كانون الثاني/يناير من كل عام بدءا من 2010 لكن جائزة الكرة الذهبية عادت الى كنف المجلة الفرنسية حصريا وتوج بها رونالدو اواخر الشهر الماضي ايضا.
الكيالي: تخفيض القسط الشهري للمستفيدين من مدينة حمد
الكيالي: تخفيض القسط الشهري للمستفيدين من مدينة حمد
قررت وزارة المالية في غزة تخفيض القسط الشهري لموظفي غزة المستفيدين من مشروع مدينة حمد السكنية من 130 دولارًا إلى 75 دولارًا فقط، فيما سيتم خصم باقي المبلغ من المستحقات.
وقال وكيل الوزارة يوسف الكيالي في تصريح لوكالة "الرأي الحكومية" اليوم الاثنين 9-1-2017، إنه تم إقرار التخفيض بالاتفاق مع صندوق مدينة حمد واللجنة القطرية، موضحًا أن وزارته ستشرع باقتطاع الدفعات المستحقة من الموظفين المستفيدين من المشروع من راتب شهر يناير الحالي.
وأشار الكيالي إلى وجود صندوق لمدينة حمد مختص بآلية التسديد، مؤكدًا أن وزارته ستلتزم بكل ما يتمخض عن هذا الصندوق.
وأكد أن وزارته على استعداد لخصم جميع الذمم المالية من المستحقات إذا تم الاتفاق مع الممولين في اللجنة القطرية.
وكانت قطر قد تبرعت في أكتوبر/تشرين الأول 2012 (عقب العدوان الإسرائيلي الثاني) بنحو 407 ملايين دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة عبر تنفيذ مشاريع "حيوية" في القطاع، من بينها بناء مدينة سكنية تحمل اسم أمير دولة قطر السابق "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني" بمدينة خان يونس جنوب القطاع، وتضم نحو 2500 شقة سكنية.