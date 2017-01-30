فك المنتخب المصري عقدته امام نظيره المغربي، وتغلب عليه 1-صفر الاج في ربع نهائي كأس الامم الافريقية في كرة القدم في الغابون، ليبلغ نصف النهائي في مشاركته الاولى بعد غياب عن النسخ الثلاث الماضية.





وسجل البديل مهاجم اتحاد جدة السعودي محمود كهربا الهدف الوحيد في الدقيقة 87، في المباراة التي اقيمت في مدينة بور جونتي، لتصبح مصر بذلك آخر المتأهلين الى دور الاربعة، لتلاقي الاربعاء في ليبرفيل، بوركينا فاسو التي تأهلت امس على حساب تونس 2-صفر.

وهو الفوز الاول لمصر على المغرب منذ 31 عاما وتحديدا منذ نصف نهائي كأس الامم الافريقية 1986 في القاهرة عندما انتصر الفراعنة بهدف طاهر ابو زيد في طريقهم الى احراز اللقب.

كما انه الفوز الثالث فقط لمصر على المغرب في 26 مباراة بينهما، مقابل 12 خسارة و11 تعادلا.

وواصلت مصر مشوارها اللافت في النهائيات، ورفعت سلسة مبارياتها دون خسارة في النهائيات الى 23 (18 فوزا و5 تعادلات)، وتابعت طريقها نحو اللقب الثامن في تاريخها. كما حافظ حارس مرماه عصام الحضري على نظافة شباكه في هذه البطولة.

في المقابل، تبخرت امال المغرب في سعيه الى لقبه الثاني في تاريخه بعد الاول عام 1976، ومدربه الفرنسي هيرفيه رينار للقب الثالث في مشواره التدريبي بعد الاول مع زامبيا عام 2012 وكوت ديفوار في 2015.

وتبادل المنتخبان السيطرة في الشوط الاول دون خطورة على المرميين باستثناء واحدة لكل منهما، بينما كان المغرب الافضل في الثاني واهدر فرصا عدة ابرزها تسديدة لمبارك بوصوفة ردتها العارضة.

الا ان "الفراعنة" استغلوا دربكة امام المرمى في الدقائق الاخيرة واقتنصوا هدف الفوز على غرار مباراتهم مع اوغندا في الدور الاول، وحققوا بالتالي الاهم وبلغوا دور الاربعة.

ولعب المنتخب المغربي بالتشكيلة ذاتها التي تغلبت على ساحل العاج، بينما أجرى مدرب مصر الارجنتيني هيكتور كوبر تغييرا واحدا بسبب غياب محمد النني للايقاف، فدفع بكريم حافظ للعب مدافعا ايمن ولعب احمد فتحي في وسط الملعب، وحافظ على احمد المحمدي في الدفاع الايسر بسبب غياب محمود عبد الشافي المصاب.

وكانت اول فرصة مصرية اثر ضربة زاوية تهيأت من خلالها الكرة امام محمود تريزيغي الذي سددها من مسافة قريبة ارتطمت بكريم الاحمدي وتحولت الى ركنية لم تثمر (6).

وانقذ الحارس المغربي منير المحمدي مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية زاحفة من مسافة قريبة لتريزيغي (15).

وكانت اول فرصة للمغرب كرة رأسية ضعيفة لمروان دا كوستا بين يدي الحضري (25). واهدر رومان سايس فرصة افتتاح التسجيل اثر تمريرة عرضية من دا كوستا فارتدت من الدفاع الى سايس الذي تابعها برأسه ارتطمت بالعارضة وخرجت (34).

واضطر كوبر الى استبدال المهاجم مروان محسن بسبب الاصابة في الركبة اليمنى فدفع باحمد حسن كوكا (42).

وتابع المحمدي تألقه وتصدى ببراعة لتسديدة قوية من داخل المنطقة لمحمد صلاح الذي خطف الكرة من رومان سايس (49).

وتألق عصام الحضري هذه المرة وابعد كرة عرضية زاحفة لنبيل درار داخل المنطقة من امام عزيز بوحدوز (54).

وحرمت العارضة بوصوفة من افتتاح التسجيل بردها كرة قوية من خارج المنطقة (55)، ثم رأسية لبوحدوز بجوار القائم الايسر (57). واهدر الاخير فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تهيأت امامه كرة عرضية لفيصل فجر امام المرمى، ففشل في متابعتها داخل المرمى الخالي (60).

ولعب كوبر ورقته الهجومية الثانية باشراكه كهربا مكان المدافع كريم حافظ (62).

وكاد المدافع احمد حجازي يخدع الحضري عندما ارتطمت به رأسية بوحدوز اثر تمريرة عرضية لدرار (68).

وكاد صلاح يفعلها من ضربة حرة لعبها عبدالله السعيد بذكاء ساقطة خلف الحائط البشري، فلعبها نجم روما الايطالي بيسراه من مسافة قريبة، الا ان المحمدي ابعدها ببراعة الى ركنية لم تثمر (77).

واجرى رينار تبديله الاول باشراكه مهاجم نابولي الايطالي عمر القدوري مكان بوحدوز (78).

ونجح كهربا في تسجيل هدف الفوز عندما استغل دربكة امام المرمى اثر ضربة زاوية فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (87).

وضغط المغرب بحثا عن التعادل وسنحت له فرصة من ضربة حرة مباشرة انبرى لها فجر، الا انه اصاب الشباك الخارجية (90+5).