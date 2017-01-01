- 2016.. بعض ينعتها بـ"سنة سودة" ويحمل تشاؤمه لـ2017
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اليوم/ ١/١/٢٠١٧
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"2016 ..سنة سودة" لدى البعض ويحمل تشاؤمه لـ2017
"2016 ..سنة سودة" لدى البعض ويحمل تشاؤمه لـ2017
مع انتهاء عام 2016 بدأ البعض يعبر عن سوء مشاعره تجاه هذا العام؛ وأنهم لم يروا له حسنةً واحدة وينعتها "سنة سودة، لم يمر فيها يوم حلو"، ويصحب تشاؤمه إلى 2017 استباقًا لخوض تجاربها وما تخبئه لنا من خيرٍ وشر الذي من المفترض أن نعتبره أيضًا خيرًا كما دعتنا السنة إلى ذلك.
لماذا كل هذا التشاؤم في حياة مليئة بالعثرات والمصاعب، متناسين أن التفاؤل هو الدافع نحو الاستمتاع بالحياة والنظر إليها بشكلٍ إيجابي، ويجعلنا أقوى إرادة في التعامل مع المصاعب والتعلم منها.
حلو ومر
ريهام قنوع اعتبرت أن الحياة فيها الحلو والمر، فأن تكون حلوة دائمًا سيشعر المرء بالملل والرتابة، مضيفة: "لكن الصعاب هي ملح الحياة لكي نشعر بمذاق وجمال الحلو الذي مررنا به".
وقالت ريهام: "على الصعيد الشخصي كانت 2016 سنة جميلة, مررتُ بكثيرٍ من الصعاب فيها ولكن كانت الأجمل لأنني استقبلت ابنتي البكر فيها".
أما أفنان حماد, فعبرت عن دهشتها من الأشخاص الذي ملؤوا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسب والشتم على العام الماضي والتشاؤم من القادم "الجاي زي إلى راح"، فالإنسان بطبيعته لا يتذكر الأيام الجميلة بل يعلق في ذهنه كل ما هو سيئ وهذا جحود بنعم الله عليه.
وأضافت حماد لـ"فلسطين": "الحياة في غزة صعبة بسبب البطالة وقلة فرص العمل وهذا ما جعل نظرة البعض سلبية تجاه العام، فلم يطرأ أي تحسن يذكر على الأوضاع الاقتصادية لذا البعض يحمل تشاؤمه معه لاستقبال عامه الجديد".
أما تسنيم العقاد قالت: "كل عام أقول إن هذا العام هو الأسوأ ولكن مع دخول العام الذي يليه أقول حتمًا هذا الأسوأ، ربما لأن الإنسان من طبيعته النسيان، ومع ذلك أبقى متفائلة لأن التشاؤم لا يجلب إلا التعب النفسي".
بدورها بينت الأخصائية الاجتماعية إكرام السعايدة أن الأشخاص ينقسمون بنظرتهم تجاه المستقبل إلى متشائمين ومتفائلين، الصنف الأول قد لا تتوفر له أسباب منطقية تبرر، ولكن بسبب الظروف الاجتماعية المحيطة بهم والخبرات السابقة سيما إن كانت أليمة ليتكون عندهم تصور مسبق عن صورة المستقبل أنه مظلم.
وأوضحت السعايدة لـ"فلسطين" أن الشخص إذا كانت أفكاره سلبية سينعكس على مشاعره وتصرفاته، والإنسان هو من يقرر طريقة تفكيره، لذا يجب أن تكون نظرته إيجابية فلا يعلم الغيب إلا الله بطبيعة الحال؛ والدهر لا يمر بلا عثرات، وجعل الحياة رهن معتقداته التشاؤمية هذا بالطبع خطأ فادح.
شبكة علاقاتك
وأشارت إلى أن الحياة يتخللها مواقف إيجابية وسلبية ولكن لا بد من الاستفادة وتعلم الدروس من الخبرات الماضية وجعلها في رصيد خبراتنا الحياتية دروسًا وعبرًا.
وتشير إلى أن من يمتلك أفكارًا إيجابية فإن العقل الباطن يخزن هذه الأفكار في اللاشعور مع مرور الوقت وتصبح هذه الأفكار جزءًا أصيلًا من شخصياتنا, مثلًا ترديد: "أنا انسان متفائل.. أنا سعيد".
ودعت السعايدة إلى استقبال 2017 بنظرة تفاؤلية، قائلة: "امشِ خطى واثقة نحو تحقيق أهدافك بخطوات علمية لا بمجرد أماني، لأن الأماني وحدها غير كفيلة لتحقيق الأهداف المنشودة".
ونصحت المتشائمين بتغيير القناعات السلبية وإحلال الإيجابية، فالإيجابي يبقى متفائلًا والتفاؤل دافع للإنجاز في الحياة حتى لو أن الإنسان فشل فهذا ليس نهاية العالم؛ وفي نهاية المطاف كل تجربة على اختلاف نتائجها تشكل درسًا وعبرة في الحياة.
ونبهت السعايدة إلى أن اختيار شبكة العلاقات الاجتماعية التي فيها أشخاص إيجابيون والبعد عن الأشخاص المثبطين الذين يبثون طاقة سلبية في النفوس من شأنه أن يحسن النظرة بشكلٍ عام، عبر التقرب من أصحاب الطاقة الإيجابية، ومحاولة التعليم من الأخطاء والهفوات؛ وتعزيز نقاط القوة.
39 قتيلاً في هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول
39 قتيلاً في هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول
قتل 39 شخصاً بينهم 15 أجنبياً على الأقل عندما فتح مسلح متنكر بزي بابا نويل النار على حشد يحتفل بحلول العام الجديد داخل ملهى ليلي شهير في اسطنبول.
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو الأحد 1-1-2017 أن الشرطة لا تزال تبحث عن المهاجم الذي فتح النار في نادي "رينا" الشهير الواقع على ضفاف البوسفور، متحدثاً عن "اعتداء إرهابي".
وأضاف سويلو في كلمة نقلها التلفزيون أنه تم تحديد هويات 20 ضحية من بينهم 15 أجنبياً و5 أتراك، بعد أن أشار في وقت سابق إلى تحديد هويات 21 ضحية من بينهم 16 أجنبياً.
وتابع أن الهجوم أوقع أيضاً 65 جريحاً من بينهم أربعة إصابتهم خطيرة.
وقال سويلو "أعمال البحث عن الإرهابي لا تزال مستمرة وآمل أن يتم القبض عليه سريعاً".
وفتح المهاجم النار على الحشد عند الساعة 01,15 اليوم (22,15 أمس) في الملهى حيث كان يحتفل بين 700 و800 شخص بعيد رأس السنة. وأفادت وسائل الإعلام التركية أن العديد من هؤلاء الأشخاص ألقوا بأنفسهم في مياه البوسفور المتجمدة هرباً من إطلاق النار.
وياتي هذا الهجوم الجديد بعد سلسلة هجمات دموية شهدها العام 2016 ونسبت إلى "تنظيم الدولة الإسلامية"أو إلى المتمردين الأكراد.
وأوضح حاكم اسطنبول واصب شاهين أن منفذ الهجوم قتل شرطياً ومدنياً بالرصاص كانا عند مدخل النادي الليلي الذي يقصده أجانب قبل أن يرتكب المجزرة في الداخل.
"ليلة من الرعب"
وقال شاهين في مكان الهجوم أن "المهاجم استهدف بوحشية وبلا رحمة أشخاصاً أبرياء أتوا للاستمتاع وللاحتفال بقدوم العام الجديد".
وكانت السلطات أعلنت نشر 17 ألف شرطي في اسطنبول لضمان أمن الاحتفالات بعيد رأس السنة. كما أوضحت أن بعض الشرطيين سيتنكرون في زي بابا نويل لرصد أي تحركات مشبوهة بين الحشود.
وروى ماكسيمليان وهو سائح إيطالي "أتينا لتمضية وقت ممتع اليوم لكن كل شيء تحول إلى فوضى وليلة من الرعب".
يبعد ملهى "رينا" بضع مئات الأمتار عن المكان الذي تمت فيه الاحتفالات الرسمية بعيد رأس السنة على ضفاف البوسفور.
وقال شهود أنهم سمعوا المهاجم يتكلم بالعربية، بحسب وكالة دوغان.
وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يقتحم مدخل الملهى الليلي وهو يطلق النار مما أثار الذعر بين الموجودين.
بعد ذلك قامت القوات الخاصة بتمشيط الملهى الليلي بينما انتشر عدد كبير من رجال الشرطة أمامه بالإضافة إلى عشرات سيارات الإسعاف، بحسب مراسلين.
وندد البيت الابيض بـ"الاعتداء المروع" . وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس أن "فظاعات كهذه يتم ارتكابها ضد أبرياء أتى معظمهم للاحتفال بالعام الجديد، دليل على وحشية المهاجمين".
بداية مأساوية
وندد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبورغ على تويتر بـ"البداية المأساوية للعام 2017 في اسطنبول"، بينما غردت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني "2017 يبدأ بهجوم في اسطنبول".
تعرضت تركيا لعدة هجمات خصوصاً في اسطنبول وأنقرة وقبل ثلاثة أسابيع فقط أوقع هجوم تبنته مجموعة كردية 45 قتيلاً غالبيتهم من الشرطة.
وفي اسطنبول أيضاً، قتل أربعة سياح وأصيب 36 شخصاً بجروح في آذار/مارس في هجوم تفجيري نسب إلى "تنظيم الدولة الإسلامية" واستهدف جادة الاستقلال الشهيرة.
كما أكدت السلطات أن "تنظيم الدولة" كانوا وراء الهجوم الذي أوقع 47 قتيلاً في حزيران/يونيو الماضي في مطار اتاتورك في اسطنبول.
وأطلقت تركيا العضو في التحالف الدولي الذي يحارب "تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق في آب/أغسطس الماضي عملية عسكرية في شمال سوريا ضد "تنظيم الدولة" والمقاتلين الأكراد.
ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية بدعم من القوات التركية مدينة الباب أحد معاقل "تنظيم الدولة الإسلامية" في شمال سوريا منذ أسابيع.
وهدد "تنظيم الدولة الإسلامية" مراراً بتنفيذ هجمات في تركيا رداً على هذه العمليات العسكرية.