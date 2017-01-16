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اليوم/ ١٦/١/٢٠١٧
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"القوة الحمراء".. وحدة إسرائيلية متخصّصة بمحاربة "حماس" و"حزب الله"
"القوة الحمراء".. وحدة إسرائيلية متخصّصة بمحاربة "حماس" و"حزب الله"
كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن تشكيل الاحتلال الإسرائيلي لوحدة عسكرية جديدةمتخصّصة بمحاربة "كتائب القسام" (الذراع العسكري لحركة حماس) و"حزب الله" اللبناني.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الإثنين 16-1-2017، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنشأ قوة جديدة أطلق عليها اسم "القوة الحمراء"، والتي ستنحصر مهمتها بمواجهة "حماس" و"حزب الله"، بواسطة أسلحة ومعدّات عسكرية مطابقة لتلك التي تستخدمها قوات الفصيلين الفلسطيني واللبناني.
وأوضحت أن هذا الأمر يأتي "في إطار تحسين القدرات القتالية للجيش، وكجزء من عملية هيكلته التي بدأت في السنوات الأخيرة".
وبيّنت أن الجيش سيعمل على شراء أسلحة وصواريخ مختلفة يمتلكها مقاتلو "حماس" و"حزب الله"، لتزويد القوة الجديدة بها؛ لا سيما أسلحة كلاشنكوف وقنص وصواريخ كورنيت وماليتوكا وقذائف مضادة للدروع.
كما سيزوّد يش الاحتلال "القوة الحمراء" بزيّ عسكري مطابق لما يرتديه مقاتلو "القسام" و"حزب الله"، إلى جانب الكوفيات والأعلام الوطنية؛ بحيث تصبح القوة الجديدة جزء من كل كتيبة عسكرية من القوات البرية للجيش الإسرائيلي، ويخضع عناصرها لتدريبات مكثفة تحاكي قدرات وأساليب القتال لدى الفصيلين الفلسطيني واللبناني.
وبيّنت أن المواقع العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي باتت تحتوي على أنفاق ووحدات سكانية مماثلة لتلك الموجودة في جنوب لبنان وقطاع غزة، إلى جانب إجراء تدريبات داخل مناطق مأهولة بالسكان.
وصرّح ضابط إسرائيلي، تعقيبًا على إنشاء "القوة الحمراء"، بالقول "تجري حاليا عملية تدريب عسكرية للجنود لمحاكاة ما يجب معرفته حول كيفية محاربة حزب الله وحماس، وإعدادهم بتدريبات شاقة وتعزيز قدرتهم على فهم كيفية عمل العدو"، وفق تصريحه.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن "سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك سربًا من الطائرات يدعى التنين الطائر، يرتدي عناصره زيًا يحمل أعلام دول عربية، وشارك في تدريبات مع قوات أجنبية".
وأوضح الخبير العسكري الفلسطيني، يوسف الشرقاوي، أن هذه الوحدة تشبه "وحدة الأقدام السوداء" التي شكلها الجيش الفرنسي لمواجهة الثورة الجزائرية، وكان يتخفى أفرادها بزي الشعب الجزائري وزي الثوار الجزائريين.
وأضاف في حديث لوكالةـ "قدس برس"، تعقيبًا على إنشاء القوة العسكرية الإسرائيلية الجديدة "التجربة الفرنسية نُقلت إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية من قبل شمعون بيريس، والذي كانت تربطه علاقات قوية بالحكومة الفرنسية".
وتابع الخبير الفلسطيني "الاحتلال يُحاول استخدام كل الوسائل ويطبقها على الشعب المحتل من أجل إطالة عمره، ولذلك يقوم بدراسة تجارب الثورات وحركات التحرر والجيوش الاستعمارية، للاستفادة منها".
وأردف "ما يحدث الآن بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، يحاول الجيش تقليد المقاومة في كل شيء؛ في لباسها وأسلحتها وتكتيكاتها العسكرية، لاعتقاده أن ذلك يعطيه القدرة على مواجهة أساليبها التي تعتمد على حرب العصابات، وهو يختلف عن أساليب القتال لدى الجيوش النظامية".
وأشار الخبير العسكري إلى أن لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه الأساليب الجديدة في القتال، "جاء بعد الإخفاقات والهزائم التي لحقت به خلال المواجهات مع المقاومة؛ حيث فاجئت تكتيكات المقاومة الفلسطينية، جيش الاحتلال وكانت سببًا رئيسيًا في وقوع خسائر بصفوفه".
انطلاق اجتماع المانحين التاسع لسوريا في الكويت
انطلاق اجتماع المانحين التاسع لسوريا في الكويت
انطلق الاثنين 16-1-2017 في العاصمة الكويتية، الاجتماع التنسيقي التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم سوريا، بمشاركة ممثلين عن دول الجوار السوري، والبنك الدولي، ومنسقي الأمم المتحدة.
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الكويت، عبد الله المعتوق، قال في كلمة له خلال الافتتاح إن "الاجتماع يهدف إلى مواصلة بحث الأوضاع والمستجدات الإنسانية في سوريا، وتفعيل خطط الاستجابة وتعبئة الموارد وحشد الطاقات خلال الفترة المقبلة".
أضاف أن الاجتماع يتابع "بحث آخر مستجدات الوفاء بالتعهدات التي أقرت في المؤتمر الدولي الرابع للمانحين الذي عقد بلندن في فبراير/شباط الماضي وبلغت 10 مليارات دولار".
وأوضح المعتوق أن "الاجتماع يعقد بعد أسابيع قليلة من متابعتنا للأهوال والمشاهد المؤسفة من القتل اليومي للأطفال والنساء والتجمعات المدنية والتدمير المتواصل للأبنية السكنية والمشافي والبنى التحتية والمنشآت المدنية والمرافق الحيوية، شرقي مدينة حلب".
وأشار أنه "على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار فإن عمليات القتل اليومي ما زالت مستمرة ومعاقبة مئات الآلاف من المدنيين بالحصار أو التهجير القسري، فهناك استهداف ممنهج بفعل الهجمات المستمرة للبنية التحتية والخدمات الأساسية".
وأضاف "أنه وفقاً لأرقام وإحصائيات الأمم المتحدة فقد أجبرت تلك الممارسات الجائرة، نصف الشعب السوري على مغادرة منازلهم ونزوح 6 ملايين و500 ألف شخص في الداخل، ما جعل سوريا تشكل أكبر أزمة نزوح على الصعيد العالمي".
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في كلمته إن "الاجتماع يعقد في ظل استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة بتبعاتها الحاصدة لأرواح الأشقاء، المدمرة لبقايا وطنهم، المحطمة لمستقبل أجيالهم، والمشتتة لأوصال أسرهم".
وأضاف أن "الكارثة حصدت أرواح أكثر من 400 ألف نسمة، وشردت أكثر من 11 مليون، ما يزيد من مسؤوليات المجتمع الدولي".
بدوره، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أحمد المريخي، في كلمته "استضافة دولة قطر الاجتماع القادم لمجموعة كبار المانحين، لمتابعة الحوار حول اتباع نهج متكامل لتحقيق الاستجابة الإنسانية والإنمائية الفاعلة".
وأضاف أنه "بالنظر العام للاحتياجات الإنسانية العالمية عام 2017، فإنها ستبلغ ما يعادل 22.2 مليار دولار أمريكي، لحوالي 128.6 مليون شخص (...) وهذا يتطلب من الدول والجهات أن تكون أكثر سخاء في التعاطي مع هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية البائسة".
وأوضح المريخي أنه "على صعيد الاحتياجات الإنسانية في سوريا، فمازلنا أمام كارثة إنسانية شاملة، والأرقام تجسد المأساة، إذ أن الاحتياجات الإنسانية للاستجابة للأزمة تبلغ حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي، و4.69 مليار دولار لتغطية خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لعام 2017".
وأشار إلى "وجود 13.5 مليون سوري بحاجة الى المساعدات الإنسانية، وأكثر من 12.8 مليون شخص في سوريا بحاجة الى المساعدة الصحية، و4.3 مليون شخص بحاجة إلى المأوى، 3.8 مليون منهم يعانون من نقص الاحتياجات الملحة والعاجلة".
ويُعقد الاجتماع التنسيقي الذي تستضيفه الكويت، للدورة التاسعة على التوالي ليوم واحد، ويشارك فيه عدد من ممثلين الدول المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وهي: تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق، ومصر، وممثلين عن البنك الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية.