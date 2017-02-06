الملخص 4

الأكثر أهمية

آخر المقالات (5)

الأكثر قراءة

الأرشيف المصور اليوم: 2017-02-06

عناوين العدد:

أخر الأخبار:
عام
​وفد تركي يلتقي مسؤولين بغزة لبحث حلول أزمة الكهرباء
منذ ٨ ساعة : التقى وفد من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، اليوم الأحد 5-2-2017، مسؤولين في سلطة الطاقة بقطاع غزة، لدراسة سبل حل أزمة الكهرباء المستمرة منذ 10 أعوام. وعقد أ..
المزيد
استشهاد قائد قسامي ميداني أثناء الإعداد والتجهيز
منذ ٩ ساعة : استشهد أحد القادة الميدانيين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد 5-2-2017، ج..
سياسي
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن فتاة مقدسية ستة أعوام
منذ ٥ ساعة : قضت ما تسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية، في مدينة القدس المحتلة، الأحد 5-2-2017، بالسجن الفعلي لمدة ستة أعوام، على ف..
جماهير غفيرة ​تشيع الشهيد أبو غوش في مخيم قلنديا
منذ ١١ ساعة : شيعت جماهير غفيرة، في مخيم قلنديا شمال القدس اليوم الأحد 5-2-2017، جثمان الشهيد حسين سالم أبو غوش (24 عاما).
المزيد
محليات
مدير المكافحة بغزة يطالب بإصدار أحكام مشددة بحق تجار المخدرات
منذ ٥ ساعة : طالب العقيد أحمد القدرة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بغزة القضاء بإصدار أحكام رادعة وقاسية، بحق تجار المخدرات الذين يسعون إلى نشر السموم بين أبناء ا..
المزيد
تجمع الشخصيات المستقلة يعقد مؤتمره الأول في غزة
منذ يوم واحد : عقد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة مؤتمره الأول، بمدينة غزة السبت 4-2-2017، وسط حضور لافت من مسؤوليه والأعضاء القد..
اقتصاد
مليون و236 ألف شيقل إيرادات المعادن الثمينة بالضفة
منذ ١٠ ساعة : أفصحت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد 5-2-2017، عن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي، والتي بلغت..
المزيد
الإعلان عن المشاريع الفائزة بالمنحة الكويتية بغزة
منذ ١٣ ساعة : أعلن المكتب الوطني للإعمار، المكلف من الحكومة الفلسطينية بمتابعة ملف إعادة إعمار قطاع غزة، عن المشاريع الفائزة بالمنح..
رياضة
الكاميرون تهزم مصر وتتوج بطلة لأمم أفريقيا
منذ ساعة واحدة : أحرزت الكاميرون لقبها الخامس في كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، بتغلبها في النهائي الأحد 5-2-2017، 2-1 على مصر التي كانت تسعى لتعزيز رصيدها القياسي واحراز لقبها الثامن في الب..
المزيد
​قطبا مانشستر يستفيدان على اكمل وجه من سقوط أرسنال وليفربول
منذ ٣ ساعة : استفاد قطبا مانشستر، سيتي ويونايتد، على أكمل وجه من الخسارة التي تعرض لها السبت كل من أرسنال وليفربول في المرحلة الـ2..
منوعات
الخجل من الوزن الزائد يرفع فرص الإصابة بأمراض القلب
منذ ٩ ساعة : أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن الأشخاص الذين يعانون من الشعور بالخجل بسبب وزنهم الزائد تزيد لديهم فرص الإصابة بأمراض..
الطلاق في غزة.. قصص وحكايات
منذ ١٥ ساعة : ما إن جلسنا في قسم الإصلاح الأسري بمحكمة غزة الشرعية، حتى فاجأت الجميع فتاة برفقة والدها مضى على خطبتها أسبوع تطلب الانفصال، هذا الأمر دفع القاضي الذي ختم على عقد القران..
المزيد

ملفات خاصة

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
أجندة الأحداث

اليوم/ ٦‏/٢‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


١١:٠٤ م
٥‏/٢‏/٢٠١٧

الكاميرون تهزم مصر وتتوج بطلة لأمم أفريقيا

الكاميرون تهزم مصر وتتوج بطلة لأمم أفريقيا

أحرزت الكاميرون لقبها الخامس في كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، بتغلبها في النهائي الأحد 5-2-2017، 2-1 على مصر التي كانت تسعى لتعزيز رصيدها القياسي واحراز لقبها الثامن في البطولة القارية.

وافتتحت مصر التسجيل في الدقيقة 21 بهدف للاعب العائد من الاصابة محمد النني، قبل أن يعادل نيكولاس نكولو النتيجة في الدقيقة 59، ويمنح فنسان ابو بكر في الدقيقة 88، منتخب بلاده لقبه الأول منذ 2002.

​لجنة حكومية إسرائيلية توافق "مبدئيا" على تصدير الماريجوانا

​قطبا مانشستر يستفيدان على اكمل وجه من سقوط أرسنال وليفربول

​رئيس "الموساد" التقى سرًا‎ مسؤولين بإدارة ترامب

​البشير يتهم المخابرات المصرية بدعم معارضيه


٦:٣٩ م
٥‏/٢‏/٢٠١٧

محكمة إسرائيلية تقضي بسجن فتاة مقدسية ستة أعوام

محكمة إسرائيلية تقضي بسجن فتاة مقدسية ستة أعوام

قضت ما تسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية، في مدينة القدس المحتلة، الأحد 5-2-2017، بالسجن الفعلي لمدة ستة أعوام، على فتاة مقدسية تبلغ من العمر 16 عامًا، بعد إدانتها بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية طعن.

وأصدرت المحكمة، حكمها بحق القاصر منار الشويكي، التي تعتبر أصغر سجينة مقدسية، بعد أن أمضت 14 شهرا في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشويكي في 6 من ديسمبر/كانون الأول 2015، عقب مغادرتها مدرستها "بنات القدس"، في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، بحجة العثور على سكين في حقيبتها، وأنها كانت تنوى تنفيذ عملية طعن.

وأنكرت والدة الشويكي، (عرّفت نفسها باسم أم عبد المجيد الشويكي) في تصريح لوكالة "الأناضول" التهم المنسوبة لابنتها.

وقالت: "لم تقم ابنتي بذلك، لقد اعتقلوها فور مغادرتها مدرستها التي تقع أمام باب المغاربة، وهي ترتدي زيها المدرسي، وتحمل حقيبتها".

وأضافت الوالدة: "يتهمونها بأنها كانت تحمل سكينا، ولكن لم يتم إظهار هذه السكين في جلسة المحكمة، ولم تعرض حتى صورة تدل عليها رغم مطالبة محامي ابنتي بذلك".

واستهجنت قرار الحكم الذي وصفته بالجائر، وأشارت إلى أنه "صدر بحق طفلة اعتقلتها سلطات الاحتلال وهي لم تبلغ بعد سن الخامسة عشرة".

وفي وقت سابق، قال محامي نادي الأسير أكرم سمارة، إن المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" حكمت على الأسيرة عبير التميمي (29 عامًا)، من محافظة الخليل بالسجن الفعلي لمدة (20) شهرًا، كما فرضت عليها غرامة مالية بقيمة (6000) شيقل.

وأوضح المحامي في بيان صحفي للنادي، أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة التميمي بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن بتاريخ 22 ديسمبر 2015.

ويبلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، 68، من إجمالي 7 آلاف معتقل فلسطيني، وفقًا لتقديرات رسمية فلسطينية، بينهم 17 فتاة قُصّر.

شرطة بلديات خانيونس تنظم حملة لإزالة التعديات

مدير المكافحة بغزة يطالب بإصدار أحكام مشددة بحق تجار المخدرات

​"العليا" تؤجل إخلاء 9 منازل للمستوطنين في "عوفرا"

​سلطة المياه تصدر تقريرها السنوي لعام 2016

المزيد من الأخبار
​آلاف التونسيين يحيون الذكرى السادسة لـ"ثورة الياسمين"
تشييع جثمان الشهيد الفتى قصي العمور (17عاما) في بلدة تقوع
الحية يطالب بحل أزمة الكهرباء بغزة
مع أزمة الكهرباء والغاز..عودة "الفرن البدائي" إلى غزة
​لوحات بنكهة الطعام.. فنانة فلسطينية "شيف" ترسم بالتوابل والسكر
وزارة الداخلية في غزة تخرج "دورة ضباط"
صناعة الزجاج في مصر .. حرفة تأبي الانكسار
تشييع جثمان الشهيدة مجد الخضور في الخليل
أبو عبيدة: معركة صراع العقول تُثبت فشل الاحتلال و"ما خفي أعظم"
جماهير غفيرة ​تشيع الشهيد أبو غوش في مخيم قلنديا
cartoon

صناعة الزجاج في مصر .. حرفة تأبي الانكسار

المزيد من الألبومات:

sample54

غزة .. تحف خشبة تنطق بتاريخ فلسطين

sample54

"آيا صوفيا حُرّم سلطان".. حمّام السلاطين.. قبلة مشاهير العالم